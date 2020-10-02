Глава Роспотребнадзора резко высказалась о дальнейшей организации концертов

После первого массового концерта Zivert в Казани глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала, как будут проходить следующие массовые мероприятия.

«Проблемы возникли. В первую очередь – это молодежь, большинство из них были на концерте без масок. Мы приняли решение, что при проведении мероприятия, введем пункт контролирования. То есть организаторы должны нанимать дополнительный персонал – волонтеров, которые будут ходить и напоминать или даже принуждать, заставлять надевать маску», - отметила глава ведомства.

К слову, в «Татнефть Арене» 30 сентября собралось 3,5 тысячи человек. При том, что на танцполе была разметка (отдельный квадрат для человека), люди все равно стояли близко друг к другу, та же история была в секторах – люди сидели компаниями, игнорируя таблички «место недоступно».

Ранее Марина Патяшина рассказала, сколько школ закрыли на карантин за последнюю неделю.