С 18 октября по вечерам парковки в Казани станут платными

В Казани городские парковки по субботам и в будни после 18:00 с 18 октября снова станут платными. Ранее эту меру вводили, чтобы поддержать бизнес в период «коронакризиса».

После возвращения прежнего режима, казанцам нужно будет оплачивать парковочное место с 07:00 до 21:00. Пока что водители могут оставлять машину бесплатно после 18:00 в будни и по субботам. При этом бесплатные парковки остаются в воскресенье и в праздничные дни.

Напомним, городские парковки с 12 мая снова стали платными, но первые 15-минут – бесплатные.