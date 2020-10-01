Из ЖК «Салават купере» до станции Юдино в Казани теперь можно доехать на автобусе

В Казани с 1 октября начал ездить автобус от ЖК «Салават купере» до ЖД вокзала станции Юдино. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Автобус будет выполнять 11 рейсов с 06:00 до 19:00. От начальной станции до конечной время движения составит около 30 минут в зависимости от дорожной ситуации. Транспорт будет останавливаться на остановках ЖК «Радужный», ул.Нурихана Фаттаха, ЖК «Салават купере», ул.Наиля Юсупова (в обратном направлении – ул.Осиновская), ул.Красикова, ул.Бирюзовая, ул.Привокзальная», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что расписание автобуса будет согласовано с расписанием пригородных поездов по станции Юдино.

Как сообщает пресс-служба АО «Содружество», в автобусе будут действовать все льготы, предусмотренные для проезда в пригородных поездах.

Напомним, 1 октября утром на станции Юдино несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов.