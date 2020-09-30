С 1 октября в Казани перестанут работать фонтаны

В парках и скверах Казани с 1 октября прекращают работу фонтаны. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

«Фонтаны отключат в парках имени Горького и «Крылья Советов», Лядском саду, Горкинско-Ометьевском лесу, сквере имени К.Тинчурина, на набережной озера Кабан и бульваре «Ак чәчәкләр», - говорится в сообщении.

По сообщениям пресс-службы Дирекции парков и скверов Казани, из фонтанов откачают воду, далее их почистят и подготовят к зиме.

Напомним, в сети появились эскизы 12 новых парков на набережной Казанки, они будут связаны единым маршрутом.