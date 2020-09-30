На пресс-конференции главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина рассказала, что в этом сезоне уже три жителя Казани отравились грибами.

«В настоящий момент все они выписаны, находятся в удовлетворительном состоянии. В прошлом году врачи госпитализировали 14 человек. Также фиксировались и летальные случаи», - отметила специалист.

Как рассказала спикер, первые симптомы отравления грибами проявляются через 6-8 часов: многократная рвота, жидкий стул, слабость, без подъема температуры. В случае если у человека есть болезнь желудка, то через 2-3 часа.

«Если не обратиться к медикам в первые сутки, то на вторые будет наблюдаться период мнимого благополучия, когда симптомы купируются. Но уже в этот момент происходит нарушение в работе печени, а на третьи сутки симптомы вернутся в тяжелой форме».

Ранее мы писали о том, что семья из Казани ночью отравилась угарным газом.