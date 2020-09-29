На нескольких улицах Казани до 20 октября закроют движение транспорта

До 20 октября в Казани нельзя будет проехать по улицам Галимджана Баруди, Алафузова и Краснококшайской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, движения для транспорта и пешеходов не будет по улице Галимджана Баруди у домов №150/2 по улице Краснококшайская и №4 по улице Галимджана Баруди.

Еще один участок, где нельзя будет проехать – на улице Алафузова на пересечении с улицей Слободская возле дома №10 по улице Алафузова.

Также проезд запрещен на пересечении улицы Краснококшайская на пересечении Краснококшайской и Поперечно-Базарной у дома №83 по улице Краснококшайская.

Участки будут закрыты из-за обустройства кабельной канализации. Водителей и пешеходов просят учитывать информацию и планировать маршруты.