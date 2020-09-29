Присяжные в Татарстане огласили вердикт по делу о расстреле машины с подростками в 2011 году

В Верховном суде Татарстана присяжные заседатели огласили вердикт по делу 49-летнего Алексея Назарова. Его обвиняли в расстреле машины, где находились подростки, в результате один человек скончался. Так, присяжные признали мужчину виновным.

«Установлено, что в 2011 году у казанской группировки «Седьмовские», в которой был Алексей, был конфликт с группировкой «Первомайские». 4 июня 2011 года вооруженные члены ОПГ «Седьмовские» приехали к дому №68 на улице проспект Победы для выяснения отношений. Ночью около 01:30 во двор приехала машина «Лада Гранта», в которой были трое несовершеннолетних и водитель, не имевших отношения к группировкам. По ошибке, приняв их за оппонентов, «Седьмовские» расстреляли «легковушку». В результате 17-летний пассажир скончался на месте, 16-летний подросток получил ранения головы», - говорится в сообщении.

На суде Алексей не признал свою вину. Присяжные заседатели признали мужчину виновным, в ближайшее время Верховный суд Татарстана огласить приговор по делу.

Ранее, корреспондент ProKazan провел собственное расследование по делу Алексея Назарова. Как удалось выяснить, в 2011 году следствием не были приняты во внимание все детали дела, обвиняемому не давали ознакомиться с материалами дела, а заявление Назарова о назначении присяжных заседателей ходило по ведомствам до тех пор, пока уголовное дело направили в суд.