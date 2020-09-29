В Татарстане горел склад с опилками

В Кукморском районе Татарстана накануне вечером загорелся склад с опилками. Об этом рассказали в МЧС республики.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в 19:45 28 сентября. В Кукморе горело помещение склада по адресу Восточная,18 Б.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что горит обрешетка чердачного помещения и утеплитель кровли отдельно стоящего здания, объект принадлежит частному предпринимателю.

Открытое горение удалось ликвидировать к 21:21, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, также в минувший понедельник в Казани горел склад с утеплителем и трава на стене здания на улице Пушкина.