В Казани коронавирусом переболели 59 медиков «скорой». Они судятся с Минздравом

В Казани сотрудники станции скорой помощи судятся с Минздравом после перенесенного коронавируса.

Как пояснила корреспонденту ProKazan.ru одна из пострадавших, все случаи заболевания были признаны бытовыми, при этом сотрудникам не проводили термометрию, не проводили должным образом дезинфекцию, а у водителей скорой помощи отсутствовали "противоковидные" костюмы.

"Все водители без формы, контактируют с фельдшером и больными. Вот он 24 часа работает на машине, а потом в этой же одежде ходит в столовую, где чистые бригады кушают. Там он тоже заражает и нас, сотрудников, и других больных. Потом идет на улицу, заражает и близких", - рассказала наша собеседница по имени Татьяна.

Также она сообщила, что лично ее случай заражения даже не расследовался, и положенные компенсации врачи не получили. Сейчас Татьяна вместе с юристом готовят коллективный иск в суд.

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