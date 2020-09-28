В Казани произошло возгорание на улице Пушкина

Очевидцы сообщают, что в Казани на улице Пушкина что-то горит рядом с «Униксом».

«На улице Пушкина в Казани горит первый этаж здания», - написали под видео в группе «Еду в Татарстан».

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, В 17:13 28 сентября поступило сообщение о том, что по ул. профессора Нужина, 2/27 горит декоративная сухая растительность на стене высотного здания.

"В 17.25 прибывшие подразделения дали отбой следующим подразделениям. Пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, это не первый пожар за сегодня. Утром поступило сообщение о возгорании в Ново-Савиновском районе. Узнали, что там горело.