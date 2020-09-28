Один скончался, один в больнице: в Буинском районе Татарстана поезд врезался в «легковушку»

28 сентября около 14:00 недалеко от деревни Старый Студенец произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, поезд врезался в «легковушку».

«По предварительным данным, 80-летний водитель машины «Лада Калина» выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся поездом», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажирка машины, 80-летняя женщина, от полученных травм скончалась в «скорой», водителя с травмами различной степени тяжести увезли в районную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.