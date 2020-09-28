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Счастливая девятка: житель Казани выиграл в лотерею более 2,3 млн рублей

28.09.2020, 12:27 277 0 prokazan.ru

Житель Казани выиграл в лотерею более 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба гослотереи.

Участник купил билет за 40 рублей, в котором нужно было угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадать – во втором. Житель Казани угадал числа в первом поле. Интересно, что он выбирал только те значения, которые содержали цифру «9». Значит ли они для победителя что-то будет известно, когда он обратится за выигрышем. 

А пока житель Казани не обратился в лотерейный центр за оформлением денег.  

Ранее мы рассказывали о фельдшере из Казани Алсу Абдрахмановой, которая выиграла в лотерею трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Она стала рекордсменом по сумме выигрыша в государственную лотерею "Столото" за последние полгода. 

Казань Общество
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