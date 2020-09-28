Оторвало ногу: в Казани у метро «Дубравная» насмерть сбили пешехода

27 сентября, в воскресенье, вечером в соцсетях появилось видео последствий смертельного ДТП у метро «Дубравная». Очевидцы сообщили, что на улице Зорге водитель "Опеля" сбил пешехода, от удара у потерпевшего оторвало ногу.

"Мужчина погиб, он переходил дорогу в неположенном месте" - сообщили очевидцы за кадром.

В комментариях под видео, традиционно, жители разделились на два лагеря: те, кто за водителя –

"Не ленитесь пройти 100 метров до подземного перехода и будете живы! Инстинкт самосохранения не "отключайте" ибо назад время не вернуть".

"Нужно ужесточить ответственность для тех, кто перебегает проезжую часть где вздумается ! Для вас понастроили пешеходные подземные переходы, а вам сложно 100 метров пройти, чтобы остаться в живых! У таких как вы подобным только водители всегда виноваты, хотя очевидно - что не нужно идти смерти навстречу!"

И те, кто за погибшего пешехода:

"Эти водилы совсем охамели, особенно малолетки,надо срочно ужесточить правила дорожного движения".

"Пешеход там нужен ! Там и Пожилых много переходят дорогу, так как через подземный переход сложнее и долго".

По данным ГИБДД МВД по Татарстану, 24-летний водитель машины "Опель" с небезопасной скоростью насмерть сбил 73-летнего пешехода. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.