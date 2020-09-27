В Казани пожилая пассажирка выпала из переполненного автобуса

Казанцы продолжают жаловаться на проблемы с маршрутными автобусами. Накануне горожане засняли видео на остановке «Улица Ленинградская» также утром. Люди пытаются протиснуться в переполненный автобус. В объектив камеры попало и падение пожилой женщины - старушка оступилась, слезая со ступенек. Несмотря на это, пенсионерка не оставила попыток залезть в автобус.

«Издевательство просто, слов нет!»;



«Куда пенсионеры едут?»;



«Давно пора уже запустить сюда ещё какой-нибудь маршрут»;



«Попросите подрядчика ЖК «Светлый» пустить вам автобус»;



«Скоро зима, ещё хуже будет, автобусы начнут ломаться, не заводиться»;



«За те зарплаты, которые получают водители, работая с раннего утра до позднего вечера, даже гастарбайтеры увольняются, работать некому на маршрутах»;



«Еще хотим, чтобы коронавирус исчез, здесь никакая маска не поможет! Так же ездим на 72-м и 36-м маршруте!»;