«Прождала почти 12 часов»: горожане недовольны работой новой инфекционной больницы Казани

Казанцы недовольны работой Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора Агафонова. Информация об этом появилась в социальных сетях.

"Вчера из-за недельной болезни решила съездить в новую больницу ркиб, сдать анализы и сделать кт.

В итоге прождала почти 12 часов, а результатов ноль. Звонили, подходили, ответ один - на скорой больные важнее, чем те, которые сами пришли. Из всех боксов, а их больше 10, принимали всего несколько и то с перерывами. Люди стояли на улице! Почему-то у нас все только на словах!" - написала жительница города отзыв после посещений больницы.

В комментариях к посту ее поддержали.

"Очередь по 3 человека, но ждали по 50 минут прием", - отмечают казанцы.

"Мы ездили на скорой. Ночью 6 часов в очереди", - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, что больница открылась в августе. Она представляет собой четырехэтажное здание общей площадью 17,5 тысячи квадратных метров, которое было возведено за сто дней в условиях пандемии COVID-19.