Из Казани в Москву можно будет улететь за 499 рублей

"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на рейсы из Казани в Москву, их стоимость составит от 499 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта Казань. Перелеты осуществляются в подмосковный аэропорт Жуковский.

"Полётная программа стартует с 18 октября 2020 года и продлится по 27 марта 2021 года. Предложение включает только все самое необходимое: перелет и маленькую ручную кладь. Остальные услуги при желании можно приобрести дополнительно", - пояснили представители аэропорта.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании uralairlines.ru, в мобильных приложениях UralAirlines и Международный аэропорт «Казань», в авиакассах и по звонку в call-центр по номеру 8-800-7700-262. Уточняется также, что количество билетов ограничено.