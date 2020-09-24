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Банк «Открытие» запустил страховой конструктор для заемщиков

24.09.2020, 15:00 0 prokazan.ru

Банк «Открытие» первым среди российских банков предложил своим клиентам возможность самостоятельно формировать наполнение страховой программы при оформлении кредитов наличными. Продукт «Защита кредита конструктор» позволяет заемщику выбрать именно те риски, которые наиболее актуальны для него в текущий момент, не переплачивая за ненужные опции в готовых программах страхования.

Новая программа состоит из двух частей: базовое страховое наполнение (покрывает тотальные риски: уход из жизни или инвалидность I или II группы) и дополнительные опции. Среди них страхование таких рисков, как потеря работы, получение травмы, страхование детей, диагностирование и лечение критических заболеваний, в том числе онкологии, а также страхование имущества и гражданской ответственности. Клиент может выбрать любой набор  дополнительных рисков, причем чем больше дополнительных опций будет добавлено в программу, тем выгоднее ему будет для него приобретение каждого отдельно взятого риска.

Стоимость страхования по новой программе считается индивидуально. При этом заемщик получает возможность воспользоваться специальной ставкой по кредиту наличными на первый год – 6,9% годовых. Это одно из лучших предложений среди российских банков. За приобретение дополнительных опций (от двух рисков) клиент получает бесплатные сервисы в подарок – дистанционные юридические и /или медицинские консультации.

Для тех, кто затрудняется в выборе страхового наполнения, дополнительные риски будут подобраны при оформлении заявки на кредит автоматически - с помощью специальных алгоритмов, исходя из профиля клиента и его целей на кредит. При этом заемщик может при желании изменить свою программу –  произвести замену опций или добавить новые.

«Наш исследования клиентских предпочтений показывают, что классические программы страхования подходят не всем заемщикам. Все страховые продукты имеют стандартное наполнение, которое нельзя изменить. Получается, что клиент вынужден переплачивать и покупать страховку, даже если большинство параметров ему не подходят, чтобы защитить себя и близких от тотальных рисков. Естественно, такой опыт взаимодействия с банком не вызывает положительных эмоций у клиентов. Мы учли это и разработали новый подход: такой продукт, который подойдет абсолютно любому заемщику.  В концепции нашего предложения мы защищаем клиента от самых страшных рисков и даем ему возможность выбрать дополнительные опции, которые необходимы в его жизненной ситуации», - отметила Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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