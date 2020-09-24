Под Казанью женщина-водитель насмерть сбила пешехода и скрылась. Ее нашли благодаря камерам

В Пестречинском районе Татарстана женщина-водитель насмерть сбила пешехода, после чего скрылась с места происшествия. Ее нашли по "горячим следам" с помощью приборов фиксации нарушений.

По данным МВД РТ, 22 сентября в 19.00 на 20 км автодороги Казань – Шемордан водитель неустановленного автомобиля, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода, двигавшегося по дороге без световозвращающих элементов. Пострадавшая - женщина 1987 года рождения - от полученных травм скончалась на месте, а водитель уехала.

Сотрудники ГИБДД изучили материалы с приборов автоматической фиксации нарушений, расположенных вблизи места происшествия. На одном из снимков был замечен автомобиль с характерными механическими повреждениями, а именно сломанным правым боковым зеркалом.

Впоследствии правоохранители установили марку и модель автомобиля, а также его водителя. Им оказалась жительница Пестречинского района, 1984 года рождения. Она сама явилась в отдел полиции, где дала признательные показания. В отношении водителя составлены административные материалы по ч.2 ст.12.27 и ч.2 ст.12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.