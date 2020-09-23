Спонсоры, слив информации и зарплаты: откровенное интервью со Штабом Навального в Казани

О казанском Штабе Навального ходит множество слухов. Продажная контора, куда сливают информацию, оплачивается все это западными политиками, поддерживается ботами - как показал опрос, таков набор самых популярных штампов.

Редакция ProKazan.ru решила пообщаться с координатором Штаба Навального в Татарстане Олегом Емельяновым и узнать, как они реагируют на подобные слова и что на самом деле за ними скрывается.

Координатор деятельности Штаба Навального в Казани Олег Емельянов

Вы в своих расследованиях приводите очень много информации. Некоторым людям эта информация кажется чуть ли не конфиденциальной, якобы ее невозможно получить законным путем. Поэтому складывается предположение, что вы работаете на одну из башен Кремля - то ли Казанского, то ли Московского.

Да, я читал подобное. Когда мы выпустили ролик про Метшина, была статья, будто нам информация чуть ли не через самого Сафарова поступает. Но мы все ищем сами. Это открытая информация, которую, может быть, не супер легко найти, но ее можно найти. Выписки делаются на Росреестре. Другая информация, например, где учится ребенок, может найтись, если написать фамилию на латинице. У Сафарова так и было: дочь училась в архитектурной школе. В Гугле все это высвечивается. Поэтому и все, что мы нашли, есть в интернете, в социальных сетях. Никто нам не сливал. Ни Сафаров, ни Метшин.

А кто вас поддерживает? Имею в виду материально.

У нас есть люди, которые нам на карту просто скидывают деньги, поддерживая наш штаб. Но при этом я не знаю, кто это делает. Открыто какой-нибудь бизнесмен нас не поддерживает. Мне об этом не известно. Даже если такие есть, мы просто благодарны.

Возможно такое, что какой-то чиновник, недовольный властью, тайком скидывает вам на карту и таким образом поддерживает?

Вполне возможно. Может даже какую-то информацию пишет. Иногда ведь нам просто люди присылают анонимно: "Смотрите, какой классный дом. Знаете, чей?"

Несмотря на это, у многих людей сложилось четкое мнение, что вы прозападные и вас Госдеп спонсирует. На какие средства на самом деле живет Штаб?

Сейчас, буквально с августа, у нас открылся свой счет. Теперь деньги идут конкретно на казанский штаб, потому что до этого был только общефедеральный. Вообще нас здесь постоянно работает только трое. Есть расходы офисные, но это небольшие суммы - 8-9 тысяч. Плюс зарплата - от 30 до 50 тысяч - варьируется в зависимости от функционала. В месяц уходит в районе 150 тысяч, не более. Деньги распределяются из общефедерального штаба, в том числе и наши зарплаты.

Штаб Навального в Казани за рабочим местом

С деньгами стало понятно, но стереотипов еще много. Так, например, можно заметить, что на своих митингах, выступлениях вы действительно не призываете к насилию, радикализму. Но при этом складывается ощущение, что вы не знаете, что на них делать. Люди тоже выходят и не знают, что делать. Для чего тогда акции от Штаба Навального?

Смысл в том, чтобы высказаться. Это не Москва. У нас нет таких огромных шествий, у нас нет крупных стычек с ОМОНовцами. Один раз только, вышли на масштабное шествие в 2018 году, когда из парка Тинчурина двинулась толпа в центр города. Пригнали ОМОН, задержали около 30-ти человек. Меня пока не задерживали, но с нашей деятельностью надеяться на такое продолжение и не приходится.

А после отравления Алексея Навального? Многих людей удивило, почему после этого штабы и его ближайшие соратники не вывели людей на большие уличные акции? Ведь все догадывались и даже знали, что это было именно умышленное отравление.

Я думаю многие штабы просто были заняты выборами, также - "Умное голосование", обучение наблюдателей. Тем более из-за ситуации с коронавирусом согласования вряд ли можно было бы добиться. Мы лично организовали одиночные пикеты, и в итоге задержали пятерых человек. Из-за одиночных пикетов! Это, конечно, очень странно. Нас было человек 15, а полицейских - человек 30. И когда пятый участник развернул свой плакат, спецотряд начал грузить в газельку.

Пикет Штаба Навального в Казани после отравления лидера

Вас также постоянно обвиняют в провокациях. Так, недавно политолог, член общественной палаты Александр Милькевич заявил, что вы якобы скупали ботов, создавали через них фейковые страницы. Там оставляли под ними нарочито однотипные комментарии. Под одними - в поддержку Минниханова, под другими - скидывали видео, где якобы Минниханов говорит, что убьет не проголосовавших на выборах. Я процитирую: "Филиал штаба Навального в Татарстане открыто призывает местных жителей голосовать против действующего президента республики. Нахожусь сейчас в Казани и вижу своими глазами их "работу"... В комментариях ботов повторялись знакомые тезисы и размещались ссылки на информационные ресурсы сторонников Навального", - написал он в своем телеграмм-канале. Можете это прокомментировать?

Милькевич много говорит и в основном это х**** (нецензурная речь - прим. ред.). Он постоянно нас обвиняет, что мы фейки постим, но это неправда. Мы не скупаем ботов. Честно говоря, я даже не знаю, как это делается и, зачем этим заниматься, я тоже не понимаю.

Вы сами сталкиваетесь с атаками ботов, DDoS-атаками (способ заблокировать работу сайта путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети - прим.ред.)?

Боты к нам иногда приходят в чат, вчетвером, и завязывают какой-нибудь спор про отмывание денег, обсуждают цитаты Навального или что-то такое. Но это все быстро вычисляется и они слишком палевно себя ведут. Мы просто удаляем их из группы. Их даже в определенных промежуток времени можно вычислить. Мы понимаем, что определенные люди этим занимаются, чтобы посеять сомнение в нашей

деятельности.

"Вор, но наш": как относится Штаб Навального в Казани к деятельности Минниханова, зачем нужно было это расследование о его собственности и часах, выпущенное накануне голосования, и каковы, собственно, итоги этих выборов для штаба? Все это читайте в следующем материале ProKazan.ru.