В Правительстве Татарстана оценили возможность введения ограничений из-за коронавируса

Ограничения, подобные тем, что были введены весной из-за пандемии коронавируса в Татарстане, снова вводить пока не планируют. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова. По ее словам, оперативный штаб республики оценивает ситуацию как стабильную.

"Ситуация на сегодняшний день оперштабом оценивается как стабильная, а самое главное — она контролируемая. На данный момент мы благодаря той оперативной и мобилизационной работе, которая была проведена в начале пандемии, имеем достаточный запас койко-мест. Вы знаете, что на сегодняшний мы умеем и знаем, как лечить пациентов с диагнозом "ковид", как проводить логистику доставки в отделения. У нас бо́льшая часть коечного фонда вернулась в режим плановой работы", - отметила Галимова.

Ранее об избыточности ограничительных мер уже заявлял президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, с начала пандемии в РТ выявлено более семи тысяч случаев коронавируса, 21 - за последние сутки.