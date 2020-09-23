«Ветераны России» требуют привлечь к ответственности Ксению Собчак за высказывания о Крыме

Общественное движение "Ветераны России" требует привлечь к уголовной ответственности общественного деятеля и журналистку Ксению Собчак за ее высказывания о возврате Крыма Украине. Обращение в адрес правоохранительных органов поддержали депутаты Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет и Павел Шперов.

Как пояснили в пресс-службе движения, материалы дела в отношении Собчак направлены в УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве. В ответе ведомства (имеется в распоряжении редакции) указано, что обращение будет рассмотрено.

Напомним, накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий РФ. Ранее призывы к отчуждению территорий и соответствующие действия были приравнены к экстремизму. Теперь поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях устанавливают ответственность за такие преступления, сообщает duma.tv.