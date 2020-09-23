Стали известны подробности наезда автобуса на сотрудника ГИБДД в Казани. Есть еще один пострадавший

В МВД Татарстана озвучили подробности аварии, в которой пострадал сотрудник Госавтоинспекции.

ДТП произошло сегодня, 23 сентября, на улице Бутлерова. По данным пресс-службы МВД, в 10 часов 25 минут водитель маршрутного автобуса, поворачивая с Бутлерова налево на улицу Пушкина в направлении улицы Островского, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на инспектора ДПС, который регулировал движение транспорта на перекрестке.

В результате ДТП сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения. В салоне автобуса пассажирка в результате падения была травмирована. В настоящее время по факту ДТП назначено административное расследование.