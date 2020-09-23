«Открытие», «Траст», Михаил Гуцериев и группа «САФМАР» подписали дополнительное соглашение

18 сентября 2020 года банк «Открытие», банк непрофильных активов «Траст», Михаил Гуцериев и группа «САФМАР» подписали дополнительное соглашение к соглашению об урегулировании, заключенному в сентябре 2019 года.

Документ закрепляет позиции сторон по ряду сделок, не вошедших в соглашение 2019 года. Кроме того, дополнительное соглашение урегулирует претензии банков и ЦБ РФ от их имени, связанных с санацией «Бинбанка» и «Ростбанка».

В случае своевременного исполнения сторонами своих обязательств, претензии к Михаилу Гуцериеву и группе «Сафмар», возникшие вследствие санации «Бинбанка» и «Ростбанка», будут считаться полностью урегулированными.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.