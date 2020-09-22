В Татарстане от коронавируса умерли две женщины. Одной из них было чуть больше 40 лет

В Татарстане от коронавируса скончались еще два человека. По данным оперативного штаба, это жительницы Казани и Альметьевска.

Жительница Казани, женщина 1947 года рождения была доставлена в медсанчасть КФУ с тяжелым течением внебольничной пневмонии. Наличие коронавирусной инфекции подтверждено в результате лабораторного исследования. Причина смерти установлена в результате экспертизы.

В Альметьевске женщина 1977 года рождения была госпитализирована в инфекционное отделение ЦРБ с внебольничной пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Имелись хронические заболевания. Вирус идентифицирован.

Всего на 22 сентября в республике зарегистрировано 73 случая смерти от COVID-19.