В Казани на водителя, который на внедорожнике сбил ребенка, завели уголовное дело

В Казани в отношении водителя, который сбил девятилетнего ребенка, возбуждено уголовное дело.
По данным Следкома РТ, 18-сентября 24-летний мужчина ехал на своем "КИА Спортейдж" по улице Гладилова. На дорогу выбежал ребенок, которого водитель сбил, нарушив правила дорожного движения. Мальчик с травмами был госпитализирован, вред, нанесенный его здоровью, оценивается как тяжелый.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения", проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
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