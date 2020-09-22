Эксперт объяснил, почему пенсию опасно хранить на банковской карте

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении полугода. Об этом пишет "Прайм" о ссылкой на слова руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

Как пояснил Коган, приостановить пенсию могут, если ее не получали на протяжении шестимесячного срока. Это может произойти, если получатель способен обойтись без подобных выплат от государства, например, благодаря накоплениям или помощи детей.

"Закон таким образом защищает госфинансы от "лишних" трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций", - рассказал специалист.

Для того, чтобы выплаты вновь начисляли, придется обращаться в территориальное подразделение ПФР для подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти дней. В случае положительного решения интересы получателя страховой пенсии не пострадают – ее размер останется прежним с учетом индексации и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Еще одной опасностью может стать мошенничество, связанное с передачей индентификационных данных владельца карты. Также при наличии задолженности, например, по оплате ЖКХ, и исполнительного производства, приставы смогут заблокировать эту карту для списания необходимых средств.