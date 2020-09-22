В Казани врачи спасли женщину, у которой после аварии начали отмирать органы

Казанские врачи спасли женщину, у которой начались тяжелые осложнения после ДТП,

Марина выжила в страшной аварии, провела 70 дней в двух больницах и перенесла несколько сложных операций. Машина женщины вылетела в кювет и перевернулась не далеко от Альметьевска 11 июля. 32-летняя жительница РТ получила закрытую черепно-мозговую травму, компрессионный перелом позвоночника, переломы ребер и тяжелую травму живота.

Травма головы в операции не нуждалась, гематома постепенно должна была рассосаться сама. Как только молодую женщину стабилизировали, врачи прооперировали позвоночник, собрали ребра, перевели в реанимацию, снова стабилизировали. Медики постепенно выхаживали молодую пациентку, но внезапно состояние Марины ухудшилось.

"Начался посттравматический панкреонекроз – некроз поджелудочной железы. В такой ситуации клетки умирают молниеносно, а сам орган может погибнуть за несколько часов. При таком диагнозе шансы на выживание у пациентов всего 30 из 100", - рассказали в РКБ.

Женщину на вертолете санавиации доставили в Казань, ее взялись оперировать хирурги отделения №1 РКБ.

"Ткани начали отмирать, образовался гной. К тому же, выяснилось, что левая почка Марины уже погибла – была черной, сморщенной и не работала. Вызвали заведующую урологией №1 РКБ в операционную - обсудили тактику, удалили почку. После операции в тканях поджелудочной железы снова начался некроз, снова операция. На это раз панкреонекроз удалось остановить", - поделились медики.

10 дней Марина провела в реанимации и еще 40 - в отделении, пациентку удалось спасти. Сейчас она находится на родине в районной больнице. Из-за гематомы у женщины еще сохраняются некоторые неврологические нарушения, в частности, не двигается левая рука, но эта проблема исчезнет, когда гематома рассосется полностью.