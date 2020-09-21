Внезапная смерть: в Татарстане умер глава Азербайджанской национально-культурной автономии Баширов

18 сентября скончался председатель Азербайджанской национально-культурной автономии РТ ассамблеи народов Татарстана Башир Тайяр Оглы Баширов. Об этом сообщается на сайте Ассамблеи и Дома Дружбы народов РТ.

Башир Тайяр Оглы Баширов ушел из жизни скоропостижно и неожиданно для всех в возрасте 48 лет. Большую часть своей жизни он посвятил общественной работе в Ассамблее народов Татарстана, был известен как меценат и благотворитель.

Прощание с Башировым состоялось в Казани в Доме Дружбы народов. Он будет охоронен на своей исторической родине – в Азербайджанской Республике.