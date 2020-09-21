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Теряется связь между горожанами и властью: в КПРФ призвали разрешить жителям Казани выбирать мэра

21.09.2020, 11:10 95 2 prokazan.ru

Глава фракции КПРФ в Казгордуме Алексей Серов сегодня на первой сессии Казанской городской думы четвертого созыва высказался против выборов мэра города депутатами. 

По словам Серова, Казгордума может принимать решения на благо города, у ее депутатов все для этого есть, однако мэра должны выбирать горожане.

"Партия КПРФ считает, что вопрос выборов мэра города должны решать именно граждане, а не депутаты той или иной партии. В ходе избирательной кампании мы выступали за прямые выборы мэра города и будем придерживаться этой позиции впредь. Сейчас, к сожалению, горожане фактически отстранены от самостоятельного определения порядка формирования органов местного самоуправления, они не принимают реального участия в управлении городом через выборы своего главы. Как результат - местное самоуправление утрачивает свой независимый от государственного управления статус, теряется связь между руководством столицы и простыми жителями", - заявил Серов.

Глава фракции заявил, что КПРФ не стала выдвигать своего кандидата на должность мэра, так как городу нужны прямые выборы, а также подчеркнул, что кандидатов от других партий также поддерживать не будут. 

Напомним, что сегодня депутаты Казгордумы выбрали Ильсура Метшина мэром Казани на ближайшие пять лет. Стоит отметить, что кандидатура в списке была единственная. 

Политика Выборы Казань
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комментарии

Горожанин
1
21 сентября 2020
11:29
Чего его выбирать, он сам себя выбирает, его круг. Народ так для галочки был и остается.
Горожанин
0
21 сентября 2020
12:21
Ну почему же, народ выбирает президента и депутатов, а они уже выбирают дальше, в том числе и мэра. Или предлагаете всех и каждого выбирать посредством голосования?
В ответ на комментарий пользователя
Чего его выбирать, он сам себя выбирает, его круг. Народ так для галочки был и остается.
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