Теряется связь между горожанами и властью: в КПРФ призвали разрешить жителям Казани выбирать мэра

Глава фракции КПРФ в Казгордуме Алексей Серов сегодня на первой сессии Казанской городской думы четвертого созыва высказался против выборов мэра города депутатами.

По словам Серова, Казгордума может принимать решения на благо города, у ее депутатов все для этого есть, однако мэра должны выбирать горожане.

"Партия КПРФ считает, что вопрос выборов мэра города должны решать именно граждане, а не депутаты той или иной партии. В ходе избирательной кампании мы выступали за прямые выборы мэра города и будем придерживаться этой позиции впредь. Сейчас, к сожалению, горожане фактически отстранены от самостоятельного определения порядка формирования органов местного самоуправления, они не принимают реального участия в управлении городом через выборы своего главы. Как результат - местное самоуправление утрачивает свой независимый от государственного управления статус, теряется связь между руководством столицы и простыми жителями", - заявил Серов.

Глава фракции заявил, что КПРФ не стала выдвигать своего кандидата на должность мэра, так как городу нужны прямые выборы, а также подчеркнул, что кандидатов от других партий также поддерживать не будут.

Напомним, что сегодня депутаты Казгордумы выбрали Ильсура Метшина мэром Казани на ближайшие пять лет. Стоит отметить, что кандидатура в списке была единственная.