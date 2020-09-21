Ильсур Метшин будет мэром Казани еще пять лет. Против него проголосовали только четыре человека

Казанская городская дума четвертого созыва на своей первой сессии избрала Ильсура Метшина мэром города. Сессия состоялась сегодня, 21 сентября.

Из 50 подготовленных бюллетеней было выдано 48; только четыре человека проголосовали против, 44 отдали голос за Метшина. Таким образом, он будет возглавлять Казань еще пять лет, на сегодняшний день Метшин находится на посту мэра уже 15 лет.

Отметим, что на должность мэра был выдвинут только один человек - Ильсур Метшин, он представлял "Единую Россию".