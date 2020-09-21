В Казани ночью семья с детьми отравилась угарным газом. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Вахитовского района города Казани начала проверку информации об отравлении угарным газом семьи из четырех человек. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Руслан Галиев.

Известно, что сообщение об инциденте поступило в экстренные службы сегодня в 3:58. По предварительным данным, в квартире одного из домов на улице Хади Такташ угарным газом отравились женщина, её муж и двое детей - 2015 и 2017 годов рождения. Семья госпитализирована. По данным специалистов, причиной отравления могла стать неисправность газовой колонки.

"Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства случившегося и проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В частности, будет дана правовая оценка деятельности управляющей компании в сфере обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов", - пояснили в прокуратуре.

По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о необходимости применения мер прокурорского реагирования.