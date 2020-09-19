Экс-глава Минобрнауки Татарстана Бурганов сменил ушедшего ректора Поволжской академии спорта

Экс-глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов стал исполняющим обязанности ректора Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма. Сегодня в учебном заведении его представил Министр спорта РФ Олег Матыцин.

Он также сообщил, что предыдущий ректор академии Юсуп Якубов переходит на другую работу. Академию Якубов возглавлял с 2010 года. Олег Матыцин вручил ему ведомственную награду - медаль Петра Лесгафта; премьер-министр РТ Алексей Песошин - государственную награду Республики Татарстан - медаль "За доблестный труд".

И.о. ректора Бурганов будет до проведения соответствующих выборных процедур. Напомним, что об уходе Рафиса Бурганова с поста министра образования стало известно 17 сентября.