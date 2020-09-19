В октябре в России могут принять закон об удаленной работе

Законопроект, регулирующий работу на удаленке, может быть принят Госдумой во втором и третьем чтениях в октябре. Планируется, что в силу он вступит с 1 января 2021 года, сообщает ДумаТВ со ссылкой на представителя "Единой России" и зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Андрея Исаева. Предполагается, что будет сформирован пакет дополнительных поправок в Трудовой кодекс, в котором будут учтены и нормы Конституции.

По словам Исаева, сейчас идут переговоры между работодателями и профсоюзами, но они пока «даются тяжело». Так, стороны выдвигают предложения по срочным трудовым договорам, ненормированному рабочему дню, поддержке наставничества и включению в Трудовой кодекс норм о «моральных поощрениях».

Напомним, депутаты Госдумы 21 июля приняли поправки о дистанционной работе. Данным документом будут закреплены такие понятия, как дистанционная работа, временная дистанционная работа, а также комбинированная дистанционная работа. При рассмотрении документа во втором чтении будут разграничены понятия дистанционная и удаленная работа.