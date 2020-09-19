Группа "Dabro" из Казани выступила на Первом канале в шоу "Вечерний Ургант". Эфир состоялся накануне, 18 сентября.

Участники коллектива уже поделились новостью в своем аккаунте в "Инстаграм", где их поздравили фанаты.

"Не изменяя себе и своим принципам! Не меняя свою музыку и не подстраиваясь под тренды! Dabro сегодня на Первом Канале в Вечернем Урганте", - написали музыканты.

Также "Dabro" в аккаунте передачи с Иваном Ургантом отметили, что "было очень душевно".

Напомним, что исполнителями и продюсерами в группе являются родные братья Михаил и Иван Засидкевичи. Они переехали в Казань с Донбасса во время записи альбома для BahhTee, он же Бахтияр Алиев. После записи коллектив решил остаться в столице Татарстана.