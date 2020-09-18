Песошин премьер с 9 замами, Сафина - в Совфед: первые часы третьего срока Минниханова

Вступивший сегодня в должность Президента Татарстана Рустам Минниханов предложил на пост премьер-министра Республики Алексея Песошина. Он уже занимает эту должность с 2017 года. Госсовет утвердил кандидатуру Песошина на должность республиканского премьера.

Президент Татарстана представил и кандидатуры заместителей премьера: в новом правительстве их должно быть девять. Первым вице-премьером предлагается назначить Рустама Нигматуллина. Также на пост заместителей Песошина президентом Татарстана предложены кандидатуры глав министерств: промышленности и торговли Альберта Каримова, сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова, экономики Мидхата Шагиахметова.

Также на пост заместителей республиканского премьера предложили Лейлу Фазлееву, Василя Шайхразиева, Романа Шайхутдинова: они будут так называемыми заместителями "без портфеля", то есть, не во главе конкретного министерства.

Глава Госсовета Фарид Мухаметшин сообщил, что новым представителем Татарстана в Совете Федераций будет экс-министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин.