Роспотребнадзор РТ сообщил, сколько детей ежедневно не допускаются в школы из-за симптомов болезни

Ежедневно до занятий в школах Татарстана не допускаются около 200 детей с симптомами ОРВИ или других заболеваний. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Она отметила, что проводимые меры профилактики в школах уже подтвердили свою эффективность, поэтому в ближайшее время их не смягчат.

"Мы видим, что они работают и все те меры профилактики, которые там расписаны, действительно помогают предотвратить занос инфекции. Фильтры, которые мы организовали с 1 сентября, на сегодня очень эффективны. Порядка 200 детей ежедневно не допускаются в школы из-за каких-либо симптомов - температуры или чего-то. И на сегодня мы в принципе видим стабильную ситуацию, случаев заболеваний у нас нет", - сообщила представитель ведомства.

Авдонина также подчеркнула, что измерение температуры - это требование, прописанное в санитарных правилах школы.

Напомним, что шестой день подряд в России наблюдается прирост заболевших коронавирусом.