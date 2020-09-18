В Казани перед инаугурацией Минниханова оцепили площадь Свободы. Активисты считают - из-за акции

В Казани площадь Свободы на время инаугурации президента республики Рустама Минниханова была оцеплена. Как утверждают активисты, это связано с готовящимися акциями протеста.

"Это из-за протестов и потому что все вип-персоны будут. Отдел охраны порядка вчера уже готовил предупреждения", - рассказывает активистка Лиана Тимерханова.

Вчера активисты планировали провести акцию "белых листов" на площади в знак несогласия с прошедшими 13 сентября выборами на должность президента. Также вчера они получили от Центра по противодействию экстремизму предупреждения с запретом несанкционированных митингов и собраний.

Напомним, что процедура инаугурации проходит сейчас в БКЗ им. Салиха Сайдашева. После нее начнется заседание Госсовета РТ, где депутаты рассмотрят кандидатуры на должности премьер-министра и вице-премьеров республики.