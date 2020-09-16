Главгосэкпертиза разрешила строить вторую ветку метро в Казани. Ранее работы требовали остановить

Главгосэкспертиза одобрила строительство первого участка второй линии метро в Казани. Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Первый участок пройдет от станции «Фучика» до станции «Сахарова». В целом концепция развития второй линии метрополитена предполагает строительство 12 станций мелкого заложения, в том числе две пересадочные станции на первую линию, а также строительство электродепо второй линии и дооборудование инженерного корпуса метрополитена. Участок пройдет на территориях Приволжского и Советского районов.

На начальный период эксплуатации первого участка второй линии от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова» будет организовано движение 10 пар четырехвагонных поездов в час пик.

Работы будет вести ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

Напомним, что ранее работы требовали остановить из-за недостатков: отсутствовало разрешение на строительство, а на самих объектах нашли грубые нарушения.