В МЧС Татарстана озвучили причину пожара в ЖК «Царево village». Он унес жизни двух человек

В МЧС Татарстана назвали причину пожара в трехэтажке в Пестречинском районе. Предварительно, это нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования

15 сентября вечером в ЖК "Царево village" загорелась однокомнатная квартира №40 площадью 35 кв.м., расположенная на первом этаже второго подъезда. При осмотре места происшествия выяснилось, что наиболее выраженное термическое воздействие огня обнаружено в зале слева от входа в виде выгорания на стене конусообразной формы, по мере удаления левее термические воздействия огня уменьшаются. В месте очага пожара обнаружены фрагменты электрических проводов с шарообразным оплавлением.

"Хозяйка квартиры сообщила, что вечером 15 октября они ужинали на кухне. В этот момент освещение резко потускнело и появился дым. Она вышла в зальную комнату и увидела, что горит натяжной потолок, другие места не горели. Двери, окна квартиры были закрыты, посторонних никого не было, факт поджога она исключает полностью. Она и её брат не курят, открытым огнем не пользовались. Накануне пожара огневые и сварочные работы в квартире не проводились. С октября 2019 года ремонт, монтаж электропроводов не проводились, также случаев короткого замыкания электропроводов не было", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Электрические провода в комнате были проложены над натяжным потолком. Предварительно пожар произошёл из-за короткого замыкания электропровода при эксплуатации.