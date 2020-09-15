Стало известно о трех пострадавших на пожаре в «Царево village» под Казанью

Сегодня вечером в Пестречинском районе в ЖК "Царево village" загорелась квартира на первом этаже трехэтажного дома. По информации МЧС РТ, два человека погибли, также стало известно о трех пострадавших.

В пресс-службе ведомства сообщили, что двое пострадавших мужчин 1969 и 1993 годов рождения в состоянии средней степени тяжести доставлены в травмацентр РКБ, ожогов нет. Одна пострадавшая - женщина 1957 года рождения - в удовлетворительном состоянии с отравлением продуктами горения и общим переохлаждением доставлена в Пестречинскую ЦРБ.