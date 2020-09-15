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Фото пресс-служба МЧС РТ

Стало известно о трех пострадавших на пожаре в «Царево village» под Казанью

15.09.2020, 22:54 377 3 prokazan.ru

Сегодня вечером в Пестречинском районе в ЖК "Царево village" загорелась квартира на первом этаже трехэтажного дома. По информации МЧС РТ, два человека погибли, также стало известно о трех пострадавших. 

В пресс-службе ведомства сообщили, что двое пострадавших мужчин 1969 и 1993 годов рождения в состоянии средней степени тяжести доставлены в травмацентр РКБ, ожогов нет. Одна пострадавшая - женщина 1957 года рождения -  в удовлетворительном состоянии с отравлением продуктами горения и общим переохлаждением доставлена в Пестречинскую ЦРБ.

Происшествия МЧС Татарстан
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комментарии

Горожанин
4
15 сентября 2020
23:20
Возле бараков почему так темно ?
Горожанин
0
15 сентября 2020
23:40
Это не бараки, а элитный поселок. И освещение согласно нормативам, просто камера плохая. Вечно либерасты всем недовольны.
В ответ на комментарий пользователя
Возле бараков почему так темно ?
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Обыватель
0
15 сентября 2020
23:45
Лично я доволен. Темнота друг молодежи! Лица партнера не видно, это очень возбуждает и раскрепощает. Мы в штабе Алексея поэтому все лампочки разбиваем в любых подьездах.
В ответ на комментарий пользователя
Это не бараки, а элитный поселок. И освещение согласно нормативам, просто камера плохая. Вечно либерасты всем недовольны.
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