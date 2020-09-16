Стало известно, сколько месяцев переболевший коронавирусом человек может заражать окружающих

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько человек, переболевший COVID-19, может выделять вирус. По словам Поповой, срок исчисляется несколькими месяцами.

"Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", — рассказала она на заседании президиума РАН.

Напомним, что ранее две европейские страны объявили о начале второй волны коронавируса. Президент РТ Рустам Минниханов заявлял, что в республике вторую волну не ожидает.