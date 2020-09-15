Житель Казани неожиданно стал миллионером. Теперь он хочет издать свои книги

Житель Казани выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе "Столото".

Казанец приобрел лотерейный билет, его выигрышем стала квартира, стоимость которой семья решила забрать деньгами. Оформлять выигрыш приехала дочь победителя, Эльмира Нигматуллина. Она рассказала, что главным поклонником лотерей в их семье является отец.

"Сколько себя помню, папа всегда участвовал в лотереях. Когда он сообщил о выигрыше, я не могла в это поверить. Подумала, может быть ошибся. Пока я проверяла результаты розыгрыша на сайте «Столото», отец в деталях рассказывал весь процесс игры. Результат подтвердился. Невероятно!" — рассказала Эльмира.

Отец Эльмиры пишет книги в жанре комедии. Часть выигранных средств планируется потратить на их публикацию. Помимо писательства, победитель и его семья любят посещать баскетбольные матчи и болеют за казанскую команду, а также помогают животным в приютах.