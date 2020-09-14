Тепла не ждать: синоптики рассказали, какая погода ожидает Татарстан на этой неделе

Синоптики Татарстана рассказали, какая погода ожидает жителей республики на этой неделе.

По данным метеорологов, завтра, 15 сентября, в республике ожидаются дожди, ночью местами небольшие, сильный северо-западный ветер порывами 15-17 м/с. Ночью температура опустится до +5..+10°, днем ожидается не выше +11..+16°.

В среду погода существенно не изменится, республика также будет находиться в тылу циклона. Однако с ростом атмосферного давления осадков станет меньше, и они пройдут лишь местами. Сохранится сильный ветер - скорость в порывах достигнет 15-20 м/с. Станет еще холоднее: ночью +4..+9°, днем +10..+15°.

17 сентября существенных осадков не ожидается, в ночное время при прояснениях температура воздуха понизится до +2..+7°, днем будет теплее - до +12..+17°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в пятницу и субботу, 18-19 сентября, в республике вновь ожидаются дожди, сильный ветер, колебания температуры. 18 сентября дневные температуры кратковременно повысятся до +15..+20°, днем 19 сентября будет не выше +8..+13°.