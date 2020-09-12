В Татарстане произошел масштабный пожар на свалке

Сегодня в Зеленодольске загорелась свалка строительных отходов, огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров.

По информации МЧС РТ, сообщение о пожаре поступило в 15.16, возгорание произошло на пустыре в районе дома №1 по улице Машиностроителей. В 15.56 пожар локализовали, было организовано взаимодействие с МУП "Водоканал" по привлечению водовозок. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров

Добавим, что строительный мусор, который загорелся на пустыре, был вывезен и складирован в поле для дальнейшей утилизации в рамках ликвидации ветхого жилья Зеленодольска.

Ранее также сообщалось, что ночью в Татарстане сгорел жилой дом, погибли два человека.