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Фото na_kryshe_restoran

«Место для нищебродов»: казанский ресторатор оскорбил клиентов и «Макдоналдс»

12.09.2020, 17:42 3219 41 prokazan.ru
Извинился он только перед «Макдональдсом»

Видеозапись конфликта в казанском ресторане "На крыше" опубликовали горожане в социальных сетях. На ней запечатлен диалог посетителей с владельцем. В ходе разговора последний отправил "нищебродов" в соседний "Макдоналдс". 

"В инстаграм пришло от них сообщение, мол при покупке любого ролла, второй в подарок. Ну, мы с женой и так думали после работы куда-то заглянуть. Потом я вспомнил, что у меня там еще накопилось 700 баллов, которые я мог списать 50% именно в этом ресторане. Но я понимал, что акция с акцией суммироваться не будет, это слишком и решили заказать достаточно, чтобы получить их предложенный подарок и за новый заказ списать накопленные баллы хотя бы половину", - сообщил автор поста в соцсети. 

Как становится понятно из видео, владелец ресторана не захотел разрешить клиентам воспользоваться акциями, заявив, что персонал отказывается их обслуживать, и предложил пойти туда, где дешевле. 

"Вот тебе самому не стыдно? Идите в Макдоналдс через дорогу, место для нищебродов, пожалуйста, там", - сказал он.

Позже в аккаунте "Инстаграм" ресторана появилось два поста. В одном из них владелец заявил, что гости пришли обмануть заведение, а также отметил, что в этот вечер они уже успели поругаться с официантами.

"Данные же «гости», видимо, пришли с другой целью обмануть и дискредитировать нас и как результат оскорбить труд сотрудников ресторана и как факт обокрасть наш ресторан, ведь обман и шантаж с целью материальной выгоды это и есть воровство", - говорится в сообщении.

В следующем посте последовали извинения в сторону "Макдоналдса". 

"Приношу свои извинения компании Макдональдс! И тем современным и позитивным людям, которые ходят туда перекусить. Подобные негативные персонажи не достойны вашей компании добрых и чистых душой Людей! А также внимания и заботы со стороны сотрудников Макдональдс, которые тоже любят свою работу и отдаются ей на все 200%. Желаю вам здоровья, успехов и побольше хороших, адекватных и благодарных гостей!", - написал он.

Добавим, что авторы записи пригрозили ресторану обращением в прокуратуру. 

Бизнес Казань Общество
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комментарии

уси
0
12 сентября 2020
17:53
А не ваша ли газета несколько месяцев назад рекламировала этот ресторан, говоря что там уютно и хорошо?
Ильнур
6
12 сентября 2020
18:15
В маке давно уже не дёшево. За такие деньги можно в тюбетей поесть спокойно и выйдет дешевле. Или столовой нормальной с первым вторым. Да и травят в маке хорошо.
Рембо
4
12 сентября 2020
18:44
Вот тебе и сервис! Докатились.
Гость
1
12 сентября 2020
18:52
Америке Европейских странах в маке за копейки можно питаться, у нас как ресторане.
Горожанин
0
12 сентября 2020
19:42
А что случилось , жратва закончилась , голодаем уже ?
Горожанин
1
12 сентября 2020
19:46
Какой он ресторатор? Так, гопник какой то полу местечковый.
Горожанин
2
12 сентября 2020
20:06
"Вот тебе и сервис! Докатились." (До республики Габон. И все благодаря едрисне!)

- Нужен русский. Пусть разберется. (Фильм "Каратель")
В ответ на комментарий пользователя
Вот тебе и сервис! Докатились.
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Горожанин
2
12 сентября 2020
20:07
Пусть на историческую родину едет в азию
Горожанин
0
12 сентября 2020
20:31
В Габоне МРОТ то повыше будет, ты что уж.
В ответ на комментарий пользователя
"Вот тебе и сервис! Докатились." (До республики Габон. И все благодаря едрисне!)

- Нужен русский. Пусть разберется. (Фильм "Каратель")
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Горожанин
0
12 сентября 2020
20:32
а что это за потолок такой в какой-то грунтовке и со свисающими проводами в "илитном ресторане"?
уже занюханная шаурмешная элитным рестораном считается?
Обыватель
41
12 сентября 2020
20:50
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
12 сентября 2020
21:01
Ну видно же что этот хам не годится для работы в общепите.
Галий
0
12 сентября 2020
21:06
Какой ресторан то? Что-то непонятно? Ссыте что-ли озвучить ?
Горожанин
0
12 сентября 2020
23:00
Макдоналдс по своей философии не ресторан, а перекусочная или кафе.
А ролл в той казанской обрыгаловке опять из селедки крашенной с вкусовыми добавками или совсем из крахмальных сосисок просроченных, контрабандный товар?
казанец
1
12 сентября 2020
23:05
тормоз, в первой фразе название этой забегаловки есть, на крыше - называется.
А тема в том, что баллы есть, но их им не захотели зачесть, ресторан решил кинуть клиентов.
Можно в суд подать и ресторан забрать за такое кидалово! Как в америке делается.
В ответ на комментарий пользователя
Какой ресторан то? Что-то непонятно? Ссыте что-ли озвучить ?
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Горожанин
0
12 сентября 2020
23:54
Федя, дичь!
Горожанин
0
13 сентября 2020
00:01
Роллы из гoвна? Однако! Хорошо! Дайте два! Выпью, разойдусь.
В ответ на комментарий пользователя
Горожанин
2
13 сентября 2020
01:14
В Европе в Макдональдс цены заметно выше, если переводить на рубли.
В ответ на комментарий пользователя
Америке Европейских странах в маке за копейки можно питаться, у нас как ресторане.
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Горожанин
1
13 сентября 2020
01:57
Курс бигмака - старая тема, которая всем уже в поперек глотки. В те времена еще Улюкаев по хрупкому дну лазил. Где крабы и омары?
В ответ на комментарий пользователя
В Европе в Макдональдс цены заметно выше, если переводить на рубли.
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Горожанин
0
13 сентября 2020
02:02
Или все старое, все вновь позабытое новое?
В ответ на комментарий пользователя
В Европе в Макдональдс цены заметно выше, если переводить на рубли.
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Обыватель
34
13 сентября 2020
02:49
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
13 сентября 2020
05:46
европа в европе, и этот сыр - бор описуемый, типичный для данного (вами названного региона) времени и места
В ответ на комментарий пользователя
Пусть на историческую родину едет в азию
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Гость
0
13 сентября 2020
05:52
Европейцов минимальная зарплата 2 тр евро наши деньги 200000 тр , россий минимальная 11 тр рублей вот живи.
В ответ на комментарий пользователя
В Европе в Макдональдс цены заметно выше, если переводить на рубли.
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Стас
2
13 сентября 2020
07:11
Зажрался этот ресторатор. Давно ему морду не били и на счётчик не ставили.
Промыслов
0
13 сентября 2020
07:48
Никогда не думал, что помойка бывает на крыше.
Горожанин
0
13 сентября 2020
07:50
А это называется " бизнис кашмарить" ))))
В ответ на комментарий пользователя
Зажрался этот ресторатор. Давно ему морду не били и на счётчик не ставили.
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Горожанин
0
13 сентября 2020
09:07
Да я и есть нищеброд, мне и в макдональдсе дорого. Другой вопрос что я просто коплю деньги на нужные мне вещи - поездки, технику, спорт, а не прожираю их.
Горожанин777
2
13 сентября 2020
09:11
Ресторан называется "На Крыше", находится в тц свита холл в центре казани.
Посмотрел видео, если до просмотра еще были сомнения то после они улетучились. Владелец неадекватное хамло. Из села видимо приехал, небось еще сын чиновника, т.к. не может быть чтоб такое хамло тупое могло само заработать на ресторан с нуля. В голове не укладывается, что такое может произойти в ресторане в центре казани. Позор просто! Всем своим знакомым расскажу про владельца этого ресторана, чтоб обходили за километр эту тошниловку.
С такими рестораторами, нам уровня и сервиса Европы не видать никогда. Все эти звезды мишлен и одобрения критиков, за которые борются в Европе рестораторы... Просто смешно. Если бы в Европе так ресторатор нахамил клиенту, то он бы обанкротился на следующий день, т.к. это несмываемое пятно позора.
Горожанин
1
13 сентября 2020
12:34
...сказал сотрудник тюбетей. Если уж кушать эту фастфудную отраву, то хотя бы там, где вкус стабилен, то есть мак, а точно никакие не тюбетеи.
В ответ на комментарий пользователя
В маке давно уже не дёшево. За такие деньги можно в тюбетей поесть спокойно и выйдет дешевле. Или столовой нормальной с первым вторым. Да и травят в маке хорошо.
Развернуть
Горожанин
0
13 сентября 2020
12:35
И этому недолго жить осталось.
В ответ на комментарий пользователя
Ресторан называется "На Крыше", находится в тц свита холл в центре казани.
Посмотрел видео, если до просмотра еще были сомнения то после они улетучились. Владелец неадекватное хамло. Из села видимо приехал, небось еще сын чиновника, т.к. не может быть чтоб такое хамло тупое могло само заработать на ресторан с нуля. В голове не укладывается, что такое может произойти в ресторане в центре казани. Позор просто! Всем своим знакомым расскажу про владельца этого ресторана, чтоб обходили за километр эту тошниловку.
С такими рестораторами, нам уровня и сервиса Европы не видать никогда. Все эти звезды мишлен и одобрения критиков, за которые борются в Европе рестораторы... Просто смешно. Если бы в Европе так ресторатор нахамил клиенту, то он бы обанкротился на следующий день, т.к. это несмываемое пятно позора.
Развернуть
Сын алкаша
0
13 сентября 2020
13:29
А я в рюмочной люблю бутербродом закусить
Горожанин
0
13 сентября 2020
14:09
Поймите уж, и не травитесь. Люди верно всё написали. Питайтесь дома.
Горожанин
0
13 сентября 2020
14:29
Возмущает больше всего даже не само хамство, а тот факт, что сейчас принято завлекать клиентов скидками, акциями, бонусами. А потом говорить, что скидка действует только на первый стакан чая первому посетителю за день, а бонусы Вы можете потратить только во второй вторник каждого честного месяца с 11 до 12 утра.
Ага
1
13 сентября 2020
15:53
Ахахахха
Ага
1
13 сентября 2020
15:54
Ахахаха
Мыслитель
0
13 сентября 2020
18:59
Бессовестный обман со стороны владельца этой забегаловки!
Если обещаешь - выполняй!
Во всем мире пользуются различными акциями, бонусами и т.д. И это никого не унижает.
Позор ресторатору!
Поэт про заек
0
13 сентября 2020
20:57
Во всём виноват МРОТ.
В ответ на комментарий пользователя
Зажрался этот ресторатор. Давно ему морду не били и на счётчик не ставили.
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Ага
0
13 сентября 2020
22:29
Вот и выборы прошли, смазывайте гайки.
Ага
0
13 сентября 2020
22:32
Все поголовна за, значит можно и закрутить, до сих пор еще не срывало резьбу.
Ага
0
13 сентября 2020
22:40
Действительно место для нищебродов, вся баумана место для нищебродов, вот у меня какие виллы в Дубай, ну, в Барселоне еще есть что-то там, в Ницце, в Швейцарии было, но я продал, лучше в Швеции на сноуборде покатаюсь.
Ага
0
13 сентября 2020
22:48
Кур шавель, это не мое, меня самого шевелить надо, если вы поняли об чем я )))

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