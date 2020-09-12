«Место для нищебродов»: казанский ресторатор оскорбил клиентов и «Макдоналдс»

Видеозапись конфликта в казанском ресторане "На крыше" опубликовали горожане в социальных сетях. На ней запечатлен диалог посетителей с владельцем. В ходе разговора последний отправил "нищебродов" в соседний "Макдоналдс".

"В инстаграм пришло от них сообщение, мол при покупке любого ролла, второй в подарок. Ну, мы с женой и так думали после работы куда-то заглянуть. Потом я вспомнил, что у меня там еще накопилось 700 баллов, которые я мог списать 50% именно в этом ресторане. Но я понимал, что акция с акцией суммироваться не будет, это слишком и решили заказать достаточно, чтобы получить их предложенный подарок и за новый заказ списать накопленные баллы хотя бы половину", - сообщил автор поста в соцсети.

Как становится понятно из видео, владелец ресторана не захотел разрешить клиентам воспользоваться акциями, заявив, что персонал отказывается их обслуживать, и предложил пойти туда, где дешевле.

"Вот тебе самому не стыдно? Идите в Макдоналдс через дорогу, место для нищебродов, пожалуйста, там", - сказал он.

Позже в аккаунте "Инстаграм" ресторана появилось два поста. В одном из них владелец заявил, что гости пришли обмануть заведение, а также отметил, что в этот вечер они уже успели поругаться с официантами.

"Данные же «гости», видимо, пришли с другой целью обмануть и дискредитировать нас и как результат оскорбить труд сотрудников ресторана и как факт обокрасть наш ресторан, ведь обман и шантаж с целью материальной выгоды это и есть воровство", - говорится в сообщении.

В следующем посте последовали извинения в сторону "Макдоналдса".

"Приношу свои извинения компании Макдональдс! И тем современным и позитивным людям, которые ходят туда перекусить. Подобные негативные персонажи не достойны вашей компании добрых и чистых душой Людей! А также внимания и заботы со стороны сотрудников Макдональдс, которые тоже любят свою работу и отдаются ей на все 200%. Желаю вам здоровья, успехов и побольше хороших, адекватных и благодарных гостей!", - написал он.

Добавим, что авторы записи пригрозили ресторану обращением в прокуратуру.