«Место для нищебродов»: казанский ресторатор оскорбил клиентов и «Макдоналдс»

Видеозапись конфликта в казанском ресторане "На крыше" опубликовали горожане в социальных сетях. На ней запечатлен диалог посетителей с владельцем. В ходе разговора последний отправил "нищебродов" в соседний "Макдоналдс".
"В инстаграм пришло от них сообщение, мол при покупке любого ролла, второй в подарок. Ну, мы с женой и так думали после работы куда-то заглянуть. Потом я вспомнил, что у меня там еще накопилось 700 баллов, которые я мог списать 50% именно в этом ресторане. Но я понимал, что акция с акцией суммироваться не будет, это слишком и решили заказать достаточно, чтобы получить их предложенный подарок и за новый заказ списать накопленные баллы хотя бы половину", - сообщил автор поста в соцсети.
Как становится понятно из видео, владелец ресторана не захотел разрешить клиентам воспользоваться акциями, заявив, что персонал отказывается их обслуживать, и предложил пойти туда, где дешевле.
"Вот тебе самому не стыдно? Идите в Макдоналдс через дорогу, место для нищебродов, пожалуйста, там", - сказал он.
Позже в аккаунте "Инстаграм" ресторана появилось два поста. В одном из них владелец заявил, что гости пришли обмануть заведение, а также отметил, что в этот вечер они уже успели поругаться с официантами.
"Данные же «гости», видимо, пришли с другой целью обмануть и дискредитировать нас и как результат оскорбить труд сотрудников ресторана и как факт обокрасть наш ресторан, ведь обман и шантаж с целью материальной выгоды это и есть воровство", - говорится в сообщении.
В следующем посте последовали извинения в сторону "Макдоналдса".
"Приношу свои извинения компании Макдональдс! И тем современным и позитивным людям, которые ходят туда перекусить. Подобные негативные персонажи не достойны вашей компании добрых и чистых душой Людей! А также внимания и заботы со стороны сотрудников Макдональдс, которые тоже любят свою работу и отдаются ей на все 200%. Желаю вам здоровья, успехов и побольше хороших, адекватных и благодарных гостей!", - написал он.
Добавим, что авторы записи пригрозили ресторану обращением в прокуратуру.
комментарии
- Нужен русский. Пусть разберется. (Фильм "Каратель")
- Нужен русский. Пусть разберется. (Фильм "Каратель")
уже занюханная шаурмешная элитным рестораном считается?
А ролл в той казанской обрыгаловке опять из селедки крашенной с вкусовыми добавками или совсем из крахмальных сосисок просроченных, контрабандный товар?
А тема в том, что баллы есть, но их им не захотели зачесть, ресторан решил кинуть клиентов.
Можно в суд подать и ресторан забрать за такое кидалово! Как в америке делается.
Посмотрел видео, если до просмотра еще были сомнения то после они улетучились. Владелец неадекватное хамло. Из села видимо приехал, небось еще сын чиновника, т.к. не может быть чтоб такое хамло тупое могло само заработать на ресторан с нуля. В голове не укладывается, что такое может произойти в ресторане в центре казани. Позор просто! Всем своим знакомым расскажу про владельца этого ресторана, чтоб обходили за километр эту тошниловку.
С такими рестораторами, нам уровня и сервиса Европы не видать никогда. Все эти звезды мишлен и одобрения критиков, за которые борются в Европе рестораторы... Просто смешно. Если бы в Европе так ресторатор нахамил клиенту, то он бы обанкротился на следующий день, т.к. это несмываемое пятно позора.
Посмотрел видео, если до просмотра еще были сомнения то после они улетучились. Владелец неадекватное хамло. Из села видимо приехал, небось еще сын чиновника, т.к. не может быть чтоб такое хамло тупое могло само заработать на ресторан с нуля. В голове не укладывается, что такое может произойти в ресторане в центре казани. Позор просто! Всем своим знакомым расскажу про владельца этого ресторана, чтоб обходили за километр эту тошниловку.
С такими рестораторами, нам уровня и сервиса Европы не видать никогда. Все эти звезды мишлен и одобрения критиков, за которые борются в Европе рестораторы... Просто смешно. Если бы в Европе так ресторатор нахамил клиенту, то он бы обанкротился на следующий день, т.к. это несмываемое пятно позора.
Если обещаешь - выполняй!
Во всем мире пользуются различными акциями, бонусами и т.д. И это никого не унижает.
Позор ресторатору!