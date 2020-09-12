Ночью в Татарстане сгорел дом, есть жертвы

Сегодня ночью в Атнинском район сгорел жилой дом, погибли два человека.

По данным МЧС республики, сообщение о пожаре поступило в 03:34 из деревни Большая Шухата. К моменту прибытия спасателей горел жилой дом и надворные постройки на площади в 90 квадратных метров.



Площадь пожара составила 90 квадратных метров

На тушение пожара звеном ГДЗС поданы два ствола РСК-50, в 04:00 было ликвидировано открытое горения. В результате происшествия погибли два человека, личности устанавливаются. Причину пожара также предстоит выяснить специалистам.