Бил, насиловал, ломал ребра: заколотая отверткой в Заинске женщина была в полиции, но ее не услышали

В прошлую пятницу, 4 сентября, женщина из Заинска оказалась в палатах реанимации с 13-ю ранениями отверткой. Из-за мести после развода на нее напал бывший супруг. Такой исход можно было предотвратить, ведь жительница города ранее уже обращалась в следственные органы с заявлением о том, что супруг ее бил и насиловал. Однако, как сообщает корреспонденту ProKazan.ru родственница пострадавшей Татьяна, дело "не рассмотрели толком".

"Все произошло за 25 секунд"

В результате подобного бездействия весь Татарстан с ужасом наблюдал заснятые камерами наблюдения в магазине "Бристоль" кадры нападения. Все произошло за 25 секунд.

По видео видно, что сама пострадавшая не ожидала подобного. Обычная очередь, оплата покупок. Позади худенькой, кажется, что еще девушки, две пенсионерки. Несмотря на отсутствие звука в записи, видно, что она ведет диалог с кассиром. Никакой спешки. И вдруг - удары в спину.

Татарстан в реальном времени начинает пристально следить за случаем этой кровавой расправы. Тогда еще никто не догадывался, что этого нападения можно было избежать.

Сотрудники полиции, прибывшие на место преступления, объявили план "Перехват". Саму пострадавшую госпитализировали с полностью изрешеченной спиной, а к злополучному магазину выехал сам прокурор Заинска Ринат Каримов. В ходе оперативно-розыскных дел и установления личности напавшего впервые и выяснилось, что ранее мужчина уже попадал в поле в поле зрения правоохранителей - в связи с тем самым избиением и угрозой убийством потерпевшей.

Родственница пострадавшей из заинска Татьяна

"У них была трехкомнатная квартира, где они жили вшестером, - продолжает рассказывать Татьяна. - Она, муж и четверо детей. Была проблема, да, он ее избивал. Три ребра были сломаны. Он ее насиловал. Но ей уйти некуда было! Ей негде было попросить помощи! К маме-пенсионерке что ли она придет в однокомнатную квартиру с четырьмя своими детьми? Куда ей пойти-податься? Вот он отверткой ее исколол. Едва жива осталась, а у женщины четверо детей, трое из которых несовершеннолетние - 14-летний и двое по пять".

Татьяна недоумевает. Будучи сама втянута в несправедливую семейную историю, теперь она намерена заняться созданием центра против насилия.

"Нужно что-то делать! Нужно что-то открывать! Вот этот центр ей (пострадавшей в Заинске - прим. ред) самое то, чтобы его открыть. Нужно такой центр открыть! Вы просто не представляете, сколько невинных людей страдает, столько мам в беде. Я хочу быть в этом центре, я хочу там работать и помогать мамочкам. Нужны юристы, нужны психологи. Это нужно остановить!" - негодует она.

"В Татарстане все так работают - не разобравшись в деле, выносят вердикты"

Сама пострадавшая на данный момент находится в больнице. В Прокуратуре РТ сообщают, что у нее множественные колотые раны головы, задней поверхности шеи и спины, однако проникающих повреждений внутренних органов и крупных сосудов нет. Как говорит родственница Татьяна, "самое главное, что она жива, почти здорова, хоть и в больнице теперь".

Сулаймон Киргизов в зале суда Фото Прокуратура РТ

Сулаймона Киргизова, бывшего супруга пострадавшей, задержали на следующий день в лесопосадке. Он пытался скрыться, однако был остановлен сотрудниками полиции. Уже в понедельник 7 сентября мужчина оказался на скамье подсудимых. В ходе слушания стало известно, что Киргизов не имеет российского гражданства и нигде не работает, к ответственности ранее он не привлекался. Ему была вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 дней. В дальнейшем за статью 30 105 "Покушение на убийство" мужчина может получить до 15 лет лишения свободы.

Корреспондент ProKazan.ru направил в Управление СК РТ вопрос о том, почему заявление пострадавшей не было рассмотрено в полиции Заинска. На момент публикации материала ответ не поступил. Однако Татьяна разочарованно комментирует, что подобный случай невнимательности со стороны правоохранительных органов вовсе не новость.

"Видимо, посчитали, что улик недостаточно. Не рассмотрели толком, не дали ход. И его отпустили. Опустили, он на нее и набросился. В общем, как всегда. Как обычно. Как полиция работает обычно, так и есть. В Татарстане все так работают - не разобравшись в деле, выносят вердикты", - говорит родственница.

"У нас это очень плохо регулируется"

Домашнее насилие, на которое вовремя не обратили внимание, к сожалению, тема в Татарстане действительно не новая. Так, все помнят громкое убийство в декабре 2019 года, когда мужчина из Менделеевска из-за ревности зарезал свою супругу, 19-летнего сына жены от первого брака и кровного 2-летнего ребенка. В этой бойне выжил только 12-летний мальчик, который успел скрыться от отца, выпрыгнув в окно. Тогда мотивом преступления стала ревность и развод на фоне постоянных семейных разборок.

Одна из создательниц инициативной группы

"К сожалению опять ситуация из раздела "убьют - приходите", - огорчается Тасия Альбариньо, создательница инициативной группы "Фемкызлар" (группа занимается вопросами домашнего насилия - прим. ред.). - Все это опять же связано с тем, что у нас это очень плохо регулируется. Сейчас мы запустили опрос на сайте, чтобы со своей стороны как-то помочь в решении этой проблемы. Я с соавторками написали книгу "Насилие: как распознать и что делать", в которой подробно расписали, как себя вести в таких ситуациях, чтобы обезопаситься и добиться наказания для насильника".