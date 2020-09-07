Стало известно, какие кальянные смогут возобновить работу в Татарстане

Вопрос возможности возобновления работы кальянных в Татарстане будут обсуждать ближе к концу сентября. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

Она подчеркнула, что, согласно новому закону, речь идет только о кальянных в чистом виде, без оказания услуг питания.

"Надо понимать, что если они откроются, то это будет предоставление услуг кальяна в чистом виде. То есть, если вам там преподнесут чашку кофе, это будет уже объект общественного питания. Эти услуги уже под запретом", - отметила Авдонина.

Вопрос возможного открытия данных заведений зависит от эпидемиологической ситуации.

Напомним, что в России вступил в силу закон, приравнивающий кальяны, вейпы и любую никотиносодержающую продукцию к сигаретам. Это значит, что в ее отношении будут действовать все те же запреты, что действуют в части обычных сигарет.