В Высокой горе Татарстана появился садик, приспособленный для детей-инвалидов

2 сентября Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан одобрила новый детский сад на 340 мест в Высокогорском районе Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что садик построен в рамках национального проекта "Демография". Он также оснащен музыкальным и физкультурным залами, спроектированными с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, также - лифтом. Здесь предусмотрено создание 40 мест для детей с особыми потребностями. Благодаря созданной доступной среде, они смогут посещать детский сад наравне с остальными детьми.

"Это уникальный детский сад, который соответствует новейшим требованиям образовательных учреждений", сообщил начальник Инспекции Госстройнадзора Республики Татарстан Василий Кудряшов.

Напомним, что в 2020-2021 годах в рамках национального проекта "Демография" запланировано строительство 49 детских садов. Это поможет решить нехватку мест для малышей в ясельных группах уже к 2022 году. В ближайшее время в Татарстане планируют сдать еще 11 детских садов.