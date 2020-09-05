Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией оштрафован в Татарстане за съемку дачи чиновника

В Татарстане за съемку дачи чиновника оштрафовали представителя Фонда борьбы с коррупцией. Об этом заявили в Штабе Навального в Казани.

По информации Штаба, съемочную группу, которая работала над новым фильмом в Татарстане, задержали 31 августа. Сообщалось, что задержание произошло на территории Лаишевского района, у группы изъяли всю технику. Машину со съемочной группой заблокировали люди на двух квадроциклах, один из них написал заявление о том, что нарушена неприкосновенность его частной жизни.

Позже, как сообщили в Штабе Навального в Казани, "за съемку дачи чиновника" на 30 тысяч был оштрафован Георгий Албуров, сотрудник отдела расследований Фонда. Об этом он также написал в своем "Твиттере". Несмотря на то, что у группы изъяли технику в казанском Штабе уверяют: фильм про РТ увидит свет.